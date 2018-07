Propostas da Europa não seduzem Wellington, do São Paulo

SÃO PAULO - As boas atuações de Wellington já despertaram o interesse da Europa. Nos últimos dias, o Rubin Kazan procurou o clube para tentar contratar o volante e ouviu do presidente Juvenal Juvêncio que as conversas não se iniciam por valor inferior a 10 milhões, cifras que assustaram os russos e, por ora, os fizeram desistir.

O camisa 5 é um dos mais promissores talentos da nova geração do clube e tem profunda admiração dos diretores, sem contar que é uma espécie de xodó da torcida pelo seu estilo aguerrido e identificação com o clube.

Questionado há alguns dias pelo Jornal da Tarde sobre o futuro, ele foi taxativo ao dizer que não achava ser o momento de deixar o Morumbi, apesar de ser bem visto pelos europeus. "Falando honestamente, meu sonho é ser campeão pelo São Paulo. Levantar uma taça aqui, para mim, é uma coisa diferente. Não gostaria de ser vendido sem antes conquistar coisas pelo clube."