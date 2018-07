Propostas do exterior dificultam permanência de Guilherme Queiroz na Portuguesa A direção da Portuguesa já deixou claro que quer manter o atacante Guilherme Queiroz para a próxima temporada. Mas parece que ele está tomando um caminho na contramão do estádio do Canindé. Segundo o próprio empresário do jogador, Wendel Parise, já foram recebidas seis propostas para levar o artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, com 12 gols. Uma delas seria para atuar no futebol chinês e outra no Oriente Médio. Palmeiras, Santos, Fluminense e Botafogo também teriam feito contato com o representante.