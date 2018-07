Propostas podem encurtar passagem de Robinho pelo Santos

Na semana passada, surgiram informações de que o Milan, da Itália, teria recebido propostas de clubes dos Estados Unidos e do Catar por Robinho e que o jogador estaria propenso a retornar ao futebol do exterior para ter novamente salário milionário - no Santos ele ganha em torno de R$ 500 mil mensais -, talvez no último contrato de sua carreira. A assessoria do atacante afirmou desconhecer qualquer proposta para que ele troque de clube antes do término do seu empréstimo ao Santos, em 30 de junho de 2015.

"Acredito que Robinho vai voar", confidenciou um importante dirigente santista no fim da semana passada. A fonte garante que Robinho não desfruta de nenhum privilégio e tem sido compreensivo, como os demais jogadores, diante dos seguidos atrasos do clube no pagamento de salário de carteira (CLT) e do direito de imagem, mas que como já atingiu o objetivo de retornar à seleção brasileira e o Santos disputará apenas o Campeonato Paulista nos primeiros meses de 2015, provavelmente prefira sair.

Com a derrota contra o Corinthians, o sexto resultado negativo seguido, o ano acabou para o Santos. Agora é cumprir tabela e contar os dias para as férias. Após o clássico, Enderson Moreira afirmou que o time poderia ter avançado na Copa do Brasil e ter continuado vivo no Brasileiro se não tivesse perdido, por contusão, Geuvânio, que vinha sendo o seu principal atacante, e Thiago Ribeiro, e 'esqueceu' de Robinho, que saiu da partida de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, quando o Santos vencia por 3 a 1 e foi desfalque contra o Corinthians. O treinador não esconde a vontade de cumprir o restante do contrato até dezembro 2015.

Mesmo sem saber se vai ser mantido pelo presidente a ser eleito em 6 de dezembro, Enderson já fala em planejamento para a próxima temporada e diz que o Santos precisa buscar encaminhamento para jogadores que estão sendo pouco aproveitados e contratar 'uma ou duas' peças para que o time fique mais forte e dispute títulos em 2015. O goleiro Vladimir, 25 anos, reserva de Aranha, os atacantes Rildo e Giva (está encostado), os zagueiros Neto, Bruno Uvini e Vinícius Símon e o volante Renato, 35 anos, todos com contratos vencendo em 31 de dezembro, podem fazer parte da lista de dispensa. Outros jogadores do elenco devem ser negociados porque representaram investimentos altos, como Patito Rodríguez. Os pratas da casa Léo Citadini, Leandrinho, Zé Carlos e Stefano Yuri, entre outros, devem ser emprestados para adquirir experiência.

CHAPA 1

José Carlos Peres, da ONG Santos Vivo, encabeça a Chapa 1, que foi a primeira a ser registrada, ontem à tarde, para concorrer nas eleições presidenciais do clube em 6 de dezembro, na Vila Belmiro e na sede da Federação Paulista de Futebol. O vice é Antônio Carlos Cavaco. Peres foi o responsável pela subsede do Santos em São Paulo entre 2004 e 2009, durante a administração de Marcelo Teixeira. Ele foi o primeiro candidato a conseguir completar a lista de 234 sócios com condições de serem conselheiros, necessária para o registro da chapa.

O prazo para o registro de chapas será encerrado às 18h de sexta-feira. Nabil Khaznadar, com apoio do atual presidente, Odílio Rodrigues Filho, Modesto Roma Júnior, Orlando Rollo e Fernando Silva são pré-candidatos a presidir o Santos nos próximos três anos.