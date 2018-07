Proprietário do Phoenix Suns eleva oferta de aquisição do Rangers

O proprietário do Phoenix Suns, equipe de basquete da NBA, não desistiu de ser dono de um clube de futebol na Grã-Bretanha. Robert Sarver revelou nesta quinta-feira que aumentou o valor da oferta de aquisição do Glasgow Rangers, clube da Escócia que passa por dificuldades financeiras.

Sarver anunciou para a Bolsa de Londres que está oferecendo 20 milhões de libras (aproximadamente R$ 81 milhões), 2 milhões de libras (R$ 8,1 milhões) a mais do que a sua proposta anterior, que foi rejeitada, bem como um empréstimo de emergência de 6,5 milhões de libras (R$ 26,4 milhões).

O dono do Suns disse que a proposta revisada "apresenta o meu desejo de ver o clube em uma sólida base financeira no longo prazo". O Rangers afirmou que está estudando a oferta e "consultando grandes acionistas, para compreender de que forma a proposta é capaz de ser implementada". Dono de 54 títulos do Campeonato Escocês, o Rangers foi rebaixado para última divisão do futebol do país em 2012 por causa de uma grave crise financeira. Atualmente o time participa da segunda divisão da Escócia.