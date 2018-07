Proprietário do PSG descarta negociar Ibrahimovic e Cavani

Apesar do novo fracasso na Liga dos Campeões, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, garante que não pretende promover grandes mudanças no time francês. O proprietário do clube afirma que vai manter o emprego do técnico Laurent Blanc e descarta negociar jogadores como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani e Javier Pastore.

Ao fazer estas afirmações, em entrevista ao jornal Le Parisien, Al-Khelaifi tenta por fim às especulações sobre o futuro dos seus principais jogadores. Cavani tem sido o principal alvo dos rumores. Já foi apontado como possível reforço de equipes como Manchester United e Juventus nas últimas semanas.

"Ele será um dos nossos na próxima temporada", assegura o dono do PSG. Ele também garante a permanência do treinador. Na sua avaliação, as críticas que Blanc vem recebendo são "injustas". Quanto ao futuro de Ibrahimovic, Al-Khelaifi diz que nunca cogitou sua transferência. "Ele vai permanecer conosco para a próxima temporada, assim como Javier Pastore".

As críticas recentes ao time se devem à irregularidade durante a temporada e à queda no campeonato europeu. Al-Khelaifi assumiu o comando do clube em 2011 com o objetivo de levar o PSG a títulos internacionais, colocando a equipe entre as maiores do mundo. O time francês, contudo, ainda não teve sucesso na Liga dos Campeões.

Em compensação, a equipe de Paris vem obtendo bons resultados dentro de suas fronteiras. Depois de um início instável, o time segue na briga pelo título do Campeonato Francês - divide a liderança com os mesmos pontos do Lyon. E está na final da Copa da França e já faturou o troféu da Copa da Liga Francesa.