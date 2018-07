Proprietário muda nome do Hull City na Inglaterra De volta à elite do futebol inglês, o Hull City vai começar a temporada 2013/2014 do futebol europeu com um novo nome. O time passará a se chamar Hull City Tigers porque o seu dono acha que o atual é "comum". O proprietário Assem Allamis decidiu alterar o nome do clube, com a inclusão do "Tigers" e vai retirar o "Association Football Club", que faz parte do nome desde a sua fundação, em 1904.