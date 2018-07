Prostituta admite ter feito sexo com jogadores da França A prostituta Zahia Dehar admitiu nesta quinta-feira que fez sexo com alguns jogadores da seleção francesa - como Franck Ribery, Karim Benzema e Sidney Govou - quando era menor de idade. Ponderou, no entanto, que eles não sabiam que ela tinha menos de 18 anos na época.