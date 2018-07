Protagonista no começo do ano, Palmeiras prega discurso de discrição

O início badalado de temporada no Palmeiras, como postulante a potência no ano, deu lugar a um discurso atual de discrição e de metas mais simples. A equipe aceitou a troca de papéis como autodefesa contra a decepção e o favoritismo exacerbados, considerados internamente como uma das causas para as eliminações em torneios como Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

O clube deixou de lado o discurso exacerbado de metas longas, como o sonho do Mundial de Clubes, para pensar jogo a jogo e tirar a pressão. "Quando a gente saiu para o Barcelona ficamos um pouco pensativos. Mas no outro dia a gente se reuniu e pensamos que não poderíamos sofrer, ficar se lamentando. Estávamos recebendo pancada de todos os lugares. Mas nos fechamos e pensamos que precisávamos abraçar o Brasileiro", comentou o lateral e volante Jean.

O técnico Cuca tem tentando tirar a pressão do time e deixar o ambiente mais leve. Como há também menos jogos no calendário, a equipe vive a chance de ter mais tempo para trabalhar e promover diferentes atividades e testes. "Essa tranquilidade para trabalhar, poder colocar nossos pés no chão, faz bem. Sabemos que nada acontece por acaso. Tudo acontece naturalmente, mas com muito trabalho. Isso que fez a gente estar crescendo. Quando a gente menos esperava, saímos da Libertadores", afirmou Jean.

O choque pela queda nas oitavas de final da Copa Libertadores passou e deu lugar a uma nova forma de planejar. Em vez de pensar em projetos longos, como no começo do ano, quando se falava em Mundial, o Palmeiras procura traçar um planejamento mais curto, restrito aos próximos jogos. "Temos que ser realistas sobre nossa situação, mas ao mesmo tempo temos força, um grupo bom. Vamos pensar jogo a jogo neste Brasileiro e fazer a nossa parte", comentou o atacante Willian.