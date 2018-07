Protesto costarriquenho contra neve é rejeitado pela Fifa

"A Fifa examinou o conteúdo da carta e... confirmou que as condições estabelecidas no regulamento para um protesto oficial não foram cumpridas pela federação da Costa Rica", disse o órgão regulador do futebol em um comunicado. "Portanto, o resultado da partida jogada em 22 de março permanece e é considerado válido".

As regras da Copa do Mundo 2014 estabelecem que os protestos contra o campo e as marcações devem ser feitos por escrito ao árbitro antes do início do jogo pelo chefe da delegação. Se o jogo no campo se tornar impraticável durante a partida, o capitão do time deve fazer um protesto junto ao árbitro na presença do capitão do time adversário, e isso deve ser confirmado por escrito até duas horas depois do final da partida.

O técnico da Costa Rica, Jorge Luís Pinto, disse depois do jogo que a partida foi "um constrangimento para o futebol", e a federação de futebol do país disse mais tarde que as condições foram uma ameaça à "integridade física" dos jogadores.