Protesto deixa torcedores feridos e causa detenção de 65 na Rússia

"Foram detidas 65 pessoas. Todas elas foram transferidas a dependências policiais", indicou à agência de notícias local RIA Novosti o porta-voz oficial do Departamento do Interior de Moscou, Viktor Biryukov, que acrescentou que entre os manifestantes havia desde torcedores de futebol até membros de organizações nacionalistas.

Fontes médicas afirmam haver entre 20 e 30 hospitalizados, tanto policias quanto manifestantes, enquanto o ministro do Interior, Rashid Nurgaliev, disse que esse número se reduz a 13.

Na praça Manezh, cujos acessos foram bloqueados por agentes antidistúrbios, os torcedores entoaram cânticos de cunho racista como "Rússia para os russos" e levavam fotos do torcedor morto, Yegor Sviridov, assassinado na madrugada de segunda-feira.

Em um primeiro momento, a Polícia conseguiu controlar a situação, mas em pouco tempo explodiram os choques entre uma centena de torcedores e agentes.

O chefe do Departamento do Interior de Moscou, Vladimir Kolokoltsev, compareceu ao local e disse aos torcedores que "a Polícia está fazendo de tudo para que os participantes dessa manifestação ilegal sejam levados à Justiça".

Antes dos confrontos, milhares de torcedores se reuniram próximos à estação de metrô de Vodni, no norte da cidade, para depositar flores no lugar no qual Sviridov foi assassinado.

Entre os manifestantes, não havia apenas torcedores do Spartak, mas também das outras equipes locais, principalmente do Dínamo e do CSKA, informou a agência oficial Itar-Tass.

