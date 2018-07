Protesto na região do Mineirão termina em confronto

Atualizada às 19h00

BELO HORIZONTE - Depois de mais de cinco horas de um protesto pacífico pelas ruas de Belo Horizonte, manifestantes e policiais militares protagonizaram dois princípios de confrontos nos arredores do Mineirão, estádio onde o Brasil enfrenta o Uruguai, na tarde desta quarta-feira, pela semifinal da Copa das Confederações. Segundo estimativa da PM, ao menos 50 mil pessoas participam do ato na capital mineira. Ao todo, foram 24 presos. Dentro os feridos, o mais grave é de um jovem que caiu de uma ponte sobre a Avenida Presidente Antônio Carlos e que está em estado grave devido a um traumatismo craniano.

O primeiro confronto teve início quando um pequeno grupo se separou da maior parte dos manifestantes e tentou se aproximar do estádio, onde foi montado forte esquema de segurança. Essas pessoas, então, começaram a atirar pedras nos policiais que fazem cordão de isolamento na Avenida Antônio Abrahão Caram. A reação da PM foi com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. O local é o mesmo onde foram registradas cenas de violência em protestos realizados nos dias 17 e 22 de junho.

Também foi registrado princípio de confronto no cruzamento das avenidas Presidente Antônio Carlos e Santa Rosa, a pouco mais de um quilômetro do Mineirão. A PM impediu que os manifestantes seguissem em direção à Lagoa da Pampulha e um grupo começou a atirar pedras nos policiais. Como no outro ponto de conflito na tarde desta quarta-feira, a reação foi com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral, além de tiros de balas de borracha. Os manifestantes atacaram diversas prédios ao longo do trajeto e colocaram fogo em uma concessionária de veículos. em frente ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais, na mesma área onde fica o Mineirão.