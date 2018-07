Protesto pacífico reúne cerca de 5 mil pessoas no Rio Os cerca de cinco mil manifestantes agora estão reunidos pacificamente na praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte do Rio. No centro da praça, líderes do protesto leem os pontos principais da manifestação, como o fim do processo de concessão do Maracanã à iniciativa privada, a reabertura do Parque Aquático Julio Delamare e a reconstrução da pista de atletismo do Estádio Célio de Barros, destruída na reforma do Maracanã para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014.