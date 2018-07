Protestos em Uberlândia cancelam amistoso do Vasco

De acordo com o América, a partida que estava marcada para o Parque do Sabiá foi cancelada por orientação do comando da Polícia Militar na cidade de Uberlândia. A PM mineira alegou não ter como garantir a segurança da partida uma vez que estaria sendo organizada uma manifestação nas ruas da cidade no mesmo dia.

Pelo Facebook, o grupo que organiza os protestos em Uberlândia convocou eventos para esta segunda-feira e para a próxima quarta. O único evento público convidando para protestos na quinta-feira, dia em que deveria ocorrer o amistoso, tinha apenas 14 confirmações na tarde desta segunda-feira.

De acordo com o superintendente feral do América, Alexandre Faria, as diretorias dos clubes estudam outro local para a realização do amistoso. O Vasco treina nesta terça-feira no Cefan, da Marinha, no Rio, e pretendia depois viajar para Uberlândia. Na programação oficial do site do clube consta um treino já na quarta-feira à tarde na cidade do Triângulo Mineiro.

O Parque do Sabiá vai receber outro amistoso no sábado, entre São Paulo e Flamengo, sábado, às 19h. A venda de ingressos pela internet já começou.