Protótipo de camisa do Corinthians tem listras brancas mais grossas

SÃO PAULO - O Corinthians ainda não apresentou oficialmente sua nova camisa, mas ela terá listras brancas, resgatando uma tradição do clube que se perdeu com o tempo. No novo uniforme, que será usada como segunda opção, as listras serão mais grossas também. A previsão é que o material esteja nas lojas interessadas em negociá-lo em meados de abril. O preço também não foi divulgado. A imagem já pode ser encontrada nas redes sociais. Nela, o principal patrocinador do clube, a Caixa Econômica Federal, é estampado em letras carrafais logo abaixo do escudo, com bastante destaque.

A fornecedora de material esportivo do Corinthians é a Nike, que ainda não distribuiu para a imprensa fotos da nova camisa. Outro patrocinador do time, a Fisk, estampa as duas mangas. Pelo menos está assim desenhado na imagem que vazou na internet. A Nike explica que quando algum clube pede para fazer novo uniforme alguns protótipos são confeccionados. A empresa não nega, no entanto, que modelos podem sofrer ajustes no decorrer de sua fabricação. A aprovação leva tempo e discussão.

O Corinthians deverá começar a usar seu novo uniforme 2 a partir do Campeonato Brasileiro.