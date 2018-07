Wesley se diz pronto para decisão do São Paulo na Bolívia

A provável novidade no São Paulo para o jogo de quinta-feira contra o The Strongest, pela Copa Libertadores, mira a chance de participação na partida decisiva para conquistar vaga no time. O volante Wesley garantiu estar pronto em caso de escalação em La Paz, na Bolívia, e afirmou ter bagagem no futebol para contribuir com o momento delicado da equipe na temporada.

"Sou experiente e sei como ajudar caso o treinador me escale. Precisamos buscar a classificação e estamos focados nisso. Consegui treinar bem e estou à disposição", comentou em entrevista ao site oficial do clube. "A equipe está focada, porque a partida irá definir o nosso semestre. Sabemos da grandeza desse jogo, e tomara que a gente consiga voltar para o Brasil com a classificação. Estou preparado sempre para ajudar independentemente de qualquer situação", afirmou.

Nesta terça o volante treinou como titular. O técnico Edgardo Bauza armou a equipe com três volantes para enfrentar a equipe boliviana. Wesley se juntou a Hudson e a Thiago Mendes, que entra no time na vaga de João Schmidt, suspenso. A possibilidade de jogar pelo empate para se classificar às oitavas de final faz o argentino preparar uma formação mais cautelosa.

A entrada de Wesley deve fazer com que Ganso, Kelvin e Michel Bastos disputem duas vagas no time titular. "Temos que ter cautela e saber sair para o jogo. Vamos nos defender bem e explorar os ataques com sabedoria. Todos estão comprometidos para conquistar a classificação, e espero dar conta do recado se for utilizado, porque jogos assim são importantes", comentou.