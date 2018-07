Provável saída de Osorio faz São Paulo repensar planejamento

A dois meses para o fim da temporada o São Paulo deve ter que refazer todo o planejamento de 2016. A tendência é o técnico Juan Carlos Osorio anunciar oficialmente nesta quarta-feira a saída do cargo e obrigar a diretoria a procurar um novo treinador, além de repensar a procura por reforços para o próximo ano.

O colombiano tem uma proposta para dirigir o México e prometeu para comunicar a decisão nesta quarta-feira. O técnico pretende ficar no São Paulo até o fim do ano, enquanto os dirigentes da seleção querem contar agora com ele para o início das Eliminatórias para a Copa da Rússia, em novembro.

A iminente saída deixou o São Paulo inseguro. A diretoria vê poucas opções para procurar substitutos e aguarda posição oficial de Osorio antes de iniciar qualquer negociação. O colombiano prometeu revelar o clube a sua resposta final antes de se pronunciar oficialmente. Porém, na noite desta segunda-feira o coordenador técnico Milton Cruz afirmou que o colombiano está de saída.

Nas últimas semanas a diretoria havia iniciado a busca por contratações para o próximo ano, todas de acordo com sugestões de Osorio. O vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, começou a fazer contatos com representantes e clubes em busca de atletas que atuam no Brasil.

O goleiro Rogério Ceni expressou nesta segunda-feira a proximidade da despedida do técnico. "O acerto parece uma questão de tempo com a seleção mexicana, mas espero que possa permanecer", disse durante o lançamento de sua linha de relógios. "Mas temos profissionais como o Milton Cruz, que pode tocar esse negócio na ausência do Osorio".