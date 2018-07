Provável substituto de Douglas, Luis Ricardo mira ser titular no São Paulo

SÃO PAULO - O lateral-direito Luis Ricardo deve herdar a vaga do lesionado Douglas e ser titular do São Paulo contra o Coritiba, sábado, pelo Brasileirão. O jogador retoma temporariamente a posição que tinha no começo da temporada e não esconde que espera aproveitar a oportunidade para recuperá-la de vez.

"Tenho a oportunidade de mostrar o meu potencial e talento de novo. Por que não pensar na titularidade? Estou focado e pronto para ajudar", disse o jogador, que chegou ao clube no começo do ano, vindo da Portuguesa. Douglas sofreu um estiramento na coxa esquerda no último domingo, quando o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, em Uberlândia. Ainda não há previsão de retorno.

No começo do ano Luis Ricardo fez seis jogos seguidos como titular, até perder espaço para Douglas. "Temos que ressaltar o bom momento do Douglas, que tem sido um dos nossos melhores jogadores dos últimos jogos", comentou. O técnico Muricy Ramalho tem ainda como opção para o lugar do jogador machucado o garoto Auro, de 18 anos, oriundo das categorias de base.

"Nosso time vem de uma sequência boa neste começo de campeonato. Fizemos bons jogos, que mostraram a força do elenco. Queremos dar continuidade nisso e continuar evoluindo cada vez mais na marcação e parte ofensiva", afirmou Luis Ricardo.