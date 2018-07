Provável titular, Anderson celebra chance no Fluminense

RIO - Sem poder contar com o zagueiro Gum, suspenso, diante do Náutico no sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve dar uma oportunidade para Anderson no Fluminense. O próprio treinador admitiu após o empate por 0 a 0 contra o Corinthians, quarta-feira, que o ex-jogador do Atlético-GO deverá assumir a titularidade, e a nova chance foi comemorada pelo atleta, que pouco vinha atuando.

"Estou muito feliz com a possibilidade de jogar. Venho treinando e me dedicando muito. Estou há muito tempo sem jogar, mas trabalhei forte durante todo este período. Estou me sentindo como um menino que acabou de subir da base, com um friozinho na barriga, mas que sei que quando entrar em campo vai passar e eu vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros", apontou Anderson.

O zagueiro sofreu com uma sequência de lesões nesta temporada e não atua desde o dia 26 de maio, quando voltou a se machucar em confronto diante do Atlético-PR. Ele deverá formar dupla com Leandro Euzébio no sábado, já que Gum foi expulso contra o Corinthians após entrada dura em Emerson.

E Anderson celebrou a chance de voltar a atuar em um dos novos estádios construídos para a Copa do Mundo do ano que vem, a Arena Pernambuco. "Esses novos estádios estão lindos, com bons gramados e mais estrutura. Isso contribui muito para o futebol brasileiro. Isso vai ser mais uma motivação para mim."