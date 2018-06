Provável titular, Anderson Martins diz que São Paulo faz 'ajustes' para vencer

O zagueiro Anderson Martins disse que o técnico Dorival Junior está empenhado em fazer correções para que o São Paulo consiga a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o time enfrenta o Mirassol, fora de casa, depois de perder para o São Bento por 2 a 0 na estreia e empatar sem gols com o Novorizontino no sábado.

O reforço defensivo deve ser a principal novidade do time contra o Mirassol. Estreante, deve ter chance como titular ao lado de Rodrigo Caio, já que Arboleda ainda se recupera de um estiramento na coxa direita. O zagueiro se diz confiante de que os ajustes necessários para reverter a situação no Paulistão estão sendo feitos.

"A gente tem que fazer ajustes. O professor Dorival está corrigindo alguns posicionamentos e erros que por ventura tenhamos corrigido dentro de campo, mas a torcida pode esperar que a gente vai fazer sim um grande ano. Dorival dá todas as condições para a gente fazer um grande jogo e sair com a vitória", disse, à SPFC TV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

No treino de segunda-feira, o último com a presença da imprensa antes do jogo, Dorival manteve o zagueiro ao lado de Rodrigo Caio durante toda a atividade tática, enquanto observava outras opções para uma formação mista. O treinador recuou da ideia de alternar dois times nas primeiras rodadas do Estadual.

Quem também pode ter chance de ser titular pela primeira vez no São Paulo é Diego Souza, que estreou no último sábado, depois de começar no banco contra o Novorizontino. Cueva, que iniciou a pré-temporada atrasado em relação aos demais integrantes do elenco, também tem chance de começar jogando.