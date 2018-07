Provável titular contra o Vitória, Júnior Tavares promete 'guerra' no Barradão

O lateral-esquerdo Júnior Tavares não esconde a expectativa para retornar ao time titular do São Paulo. Sem Edimar, suspenso por acumular três cartões amarelos, Dorival Junior deve apostar em Tavares para o jogo contra o Vitória, no próximo domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador treinou entre os titulares durante toda a semana e diz estar pronto para a "guerra" em Salvador. “O torcedor vai ver um time aguerrido, batalhador, brigador até o fim. É uma guerra pra nós, vamos encarar esse jogo como uma final, vamos brigar o tempo todo e estar o tempo todo em busca da vitória”, disse, ao site oficial do São Paulo.

Recuperado de uma lombalgia que o afastou dos gramados por quase um mês, Júnior Tavares diz que não está acostumado a ficar fora de campo. Ele perdeu a posição para Edimar, que chegou ao São Paulo em março deste ano, emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada.

"A palavra-chave desse meu retorno é superação, pois não estou acostumado a ficar fora de campo", afirmou o jogador. "Vou me superar para fazer um bom jogo e ajudar minha equipe a sair desse momento".

O lateral garante que o elenco quer reverter a situação do São Paulo no Brasileirão - atualmente, o time é vice-lanterna com 24 pontos. "Os jogadores estão querendo muito dar a volta por cima, assim como eu, então domingo estaremos muito concentrados e motivados para vencer o jogo. O Dorival vem trabalhando forte conosco e vamos corresponder".