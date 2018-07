Provável titular, Hernane quer 'fazer história' no Fla Contratado há menos de um mês junto ao Mogi Mirim, o atacante Hernane deve fazer sua primeira partida como titular do Flamengo neste domingo, diante do Grêmio, no Olímpico, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele participou dos últimos dois treinamentos na equipe e agora quer aproveitar a oportunidade para ter uma sequência.