Provável titular, Marcos celebra chance no Cruzeiro O técnico Vágner Mancini tem apontado que fará três mudanças na equipe do Cruzeiro que enfrentará o Tupi, neste domingo, às 17 horas, na Arena do Jacaré, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Entre elas, está Marcos, que vem treinando na lateral direita e deve ter a chance de estrear como titular da equipe.