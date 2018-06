Provável titular, Moisés diz estar na melhor forma no Palmeiras

Recuperado, mais rápido e confiante. O meia Moisés está otimista para iniciar neste ano a sequência de partidas como titular do Palmeiras. nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o jogador garantiu ter feito um ótimo trabalho de pré-temporada para recuperar a condição física e às vésperas da estreia na Copa Libertadores, disse viver a melhor forma física desde a chegada ao clube, em 2016.

+ Derrota no clássico mexe com Palmeiras antes de estreia

+ Tabela da Copa Libertadores 2018

"O pessoal me mostrou que eu precisaria fazer uma pré-temporada especial, e eu achei importante. Voltei das férias melhor esse ano, porque consegui malhar, fazer meus treinos. Eu poderia ter começado jogando, ir fazendo os trabalhos no meio dos jogos, mas acredito que assim foi melhor", disse Moisés. O meia atuou neste ano somente por alguns minutos contra o Bragantino e cumpriu um cronograma especial de preparação física, sem ainda ter sido titular.

O clube estabeleceu uma agenda diferente para o meia se recuperar da grave lesão no joelho esquerdo sofrida em 2017. Moisés ficou seis meses parado e teve o ano prejudicado pela falta de ritmo de jogo. O jogador reconhece ter enfrentado dificuldades na última temporada, pois quando retorno, sentia ter ficado lento demais para competir com os adversários.

Após o trabalho especial no começo deste ano, Moisés afirma viver a melhor forma física no Palmeiras. "Quando cheguei, em 2016, me sentia praticamente nesse nível de hoje. Até ali não tinha acontecido nenhuma lesão na minha carreira", disse. "Sabia que para 2018 eu teria que ter uma preparação melhor para retomar meus números de antes das lesões. Não sou nenhum Keno em questão de velocidade, mas retomei a velocidade com que sempre joguei", completou.

Moisés é candidato a ser titular na partida com o Junior Barranquilla, nesta quinta-feira, na Colômbia, pela estreia na Copa Libertadores. O técnico Roger Machado indicou a possibilidade de realizar mudanças e entre os candidatos a aparecer no time, o meia é um dos mais cotados. "Eu não sou unanimidade. Preciso provar em campo que mereço uma chance. Eu já deixei claro que consigo exercer todas as funções do meio", afirmou.