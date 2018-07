Provável titular, Vladimir celebra sequência no Santos Aos 25 anos, o goleiro Vladimir finalmente vai tendo sua primeira sequência de jogos como titular do Santos. A oportunidade veio com a lesão de Aranha no músculo adutor anterior da coxa esquerda, que o tirou das últimas três partidas e deve seguir deixando-o afastado do futebol. Enquanto o colega não volta, Vladimir tenta aproveitar as oportunidades.