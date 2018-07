Próxima de confirmar Lucca, Ponte Preta mira o também corintiano Yago

Em conversas bem adiantadas com o atacante Lucca, a Ponte Preta mira a contratação de outro jogador do Corinthians para a temporada 2017. Trata-se do zagueiro Yago, que perdeu mais espaço com a chegada de Pablo, ex-Bordeaux, e deve ser emprestado até dezembro.

Yago tem 24 anos e chegaria para uma das posições mais carentes do atual elenco ponte-pretano. Até o momento, o técnico Felipe Moreira tem apenas Marllon, Fábio Ferreira e Kadu como opções para a defesa. Bruno Rodrigo, ex-Cruzeiro e Santos, também está sendo analisado, mas o corintiano ficou mais próximo devido à bola relação entre as diretorias dos dois clubes. E com a possibilidade real do empréstimo ou liberação do artilheiro William Pottker ao time paulistano após o Campeonato Paulista.

Mas Yago viajou com a delegação do Corinthians para os Estados Unidos visando a disputa da Flórida Cup, diferentemente de Lucca, que ficou em São Paulo treinando. Apesar do interesse de Botafogo, Internacional e Vitória, o atacante será confirmado ainda essa semana como reforço do time campineiro.