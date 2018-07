Próxima edição da Soccerex será realizada no Complexo do Maracanã

SÃO PAULO - A Soccerex, conferência anual de futebol que reúne representantes de empresas e diversas personalidades esportivas do mundo inteiro, será realizada este ano no complexo do Maracanã, entre os dias 30 de novembro e 5 dezembro. Com isso, a convenção terminará apenas um dia antes do sorteio dos grupos da Copa de 2014, que será acontecerá no dia 6, na Costa do Sauípe (BA). A decisão foi tomada entre os organizadores do evento e o Governo do Rio.

Já o Festival de Futebol Soccerex, evento de entretenimento paralelo à conferência e que reúne alguns dos maiores e mais populares jogadores da história recente do futebol, será realizado no ginásio do Maracanãzinho, com acesso gratuito ao público.

As três últimas edições do Soccerex aconteceram no Forte de Copacabana, também na capital fluminense. Este será o último ano que o Rio sediará o evento, já que as próximas quatro edições já estão confirmadas para Manchester, na Inglaterra.