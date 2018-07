Próxima fase da Liga Europa terá gigantes ingleses e quatro espanhóis A rodada desta quinta-feira da Liga Europa definiu os últimos 24 times classificados à próxima fase da competição, que também contará com as oito equipes que ficaram na terceira colocação de seus grupos na Liga dos Campeões. Entre os clubes que seguem vivos na disputa pelo segundo torneio continental do Velho Continente estão gigantes como Liverpool, Manchester United e Borussia Dortmund.