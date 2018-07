Próxima meta do Brasil é conquistar o título da Copa América em casa

Após encerrar sua participação na Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira agora terá quase um ano inteiro sem jogos oficiais. A equipe só voltará a disputar uma competição em junho do ano que vem, na Copa América que será realizada no Brasil. Até lá, Tite – ou outro treinador – só irá comandar a seleção em amistosos.

O primeiro deles já está marcado. Em setembro, o Brasil irá enfrentar os Estados Unidos fora de casa. O local ainda não está definido, mas a tendência é que o jogo ocorra em Nova York. Por se tratar de uma data Fifa, que reserva dois dias para a realização de partidas entre seleções, outro jogo com adversário ainda a ser escolhido também acontecerá nos Estados Unidos no mesmo mês.

Ainda este ano, mais quatro amistosos podem acontecer. Isso porque o calendário da Fifa prevê, além dos jogos de setembro, mais duas datas nos meses de outubro e novembro. Caso a CBF confirme a manutenção de Tite à frente da seleção, o técnico deverá aproveitar as datas para começar a preparar – ou mesmo renovar – a equipe para os compromissos oficiais do próximo ano.

O calendário de jogos prevê a disputa de partidas oficiais, incluindo as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, a partir de meados do ano que vem. A classificatória para o Mundial terá início no segundo semestre. O formato ainda não está definido. Por ora, ele deve ser o mesmo das últimas edições, com todos os países se enfrentando em turno e returno para disputar as quatro vagas diretas e uma na repescagem em pontos corridos. A Conmebol, no entanto, ainda esperar uma confirmação sobre quantas vagas o continente terá direito para o próximo Mundial

Antes disso, entre 14 de junho e 7 de julho de 2019 o País irá sediar a Copa América. A competição reunirá as dez seleções filiadas à Conmebol, mais o Japão e o Catar, que foram convidados. O torneio será realizado em cinco cidades. Deverão ser confirmadas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Existem ainda a possibilidade de mais uma cidade ser incluída na lista de sedes.

O Brasil irá tentar recuperar o título após falhar duas vezes seguidas, na Copa América de 2015, disputada no México, e na do Centenário, realizada no ano seguinte nos Estados Unidos.

INDEFINIÇÃO

Caso o Brasil conquiste a disputa continental, ganhará uma vaga para a Copa das Confederações de 2021. O torneio tradicionalmente acontece um ano antes da Copa do Mundo no país que irá sediar a competição, como forma de teste. Existe a possibilidade, no entanto, de a competição que reúne os vencedores continentais ser extinta porque a Fifa não a considera suficientemente rentável.