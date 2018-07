Próxima semana deve ser de mudanças no Santos

SANTOS - Nada mudou no Santos no primeiro dia sob nova direção por causa da licença de um ano do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro para tratamento de saúde. Odílio Rodrigues, que de vice passou a presidente em exercício, despacha de sua casa porque foi operado das duas pernas e avisou pela assessoria de imprensa do clube que não vai falar com jornalistas nos próximos dias. Mas pessoas próximas afirmam que ele só espera pelo resultado do jogo contra o Bahia neste domingo na Arena da Fonte Nova para começar a fazer mudanças, principalmente se o time não ganhar.

Até a contratação do veterano meia Renato Abreu, tida como certa na quinta-feira, foi adiada. O jogador vai completar a bateria de exames médicos na segunda-feira, mas a assinatura do contrato por quatro meses dependerá da aprovação de quem assumir o comando do futebol – com a provável chegada de um treinador experiente se o time voltar a tropeçar diante do Bahia.

Mas se depender do gerente Zinho e do técnico Claudinei Oliveira o ex-jogador do Flamengo será confirmado como reforço santista. “O Renato é um jogador vencedor e teve sucesso em grandes clubes do futebol brasileiro”, disse o técnico.

O time para enfrentar o Bahia terá o retorno de Mena à lateral-esquerda no lugar de Léo, que agora é jogador de meio-campo, e pelo menos mais uma mudança, a ser definida no treino tático de hoje cedo. Depois de acertar o setor defensivo, Claudinei agora estuda a maneira de melhorar a equipe do meio para a frente, preocupado com o baixo aproveitamento dos atacantes. Nos últimos cinco jogos, o Santos marcou apenas dois gols – e um deles foi do zagueiro Edu Dracena, na partida contra o Vasco.