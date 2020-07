Próxima temporada do Campeonato Inglês começará no dia 12 de setembro

A Premier League, responsável por organizar o Campeonato Inglês, definiu a data de início da próxima temporada da competição. A entidade anunciou nesta sexta-feira que o torneio vai começar no dia 12 de setembro deste ano e terminará em 23 de maio de 2021.

As datas de início e término do Campeonato Inglês da próxima temporada foram acordadas durante uma videoconferência envolvendo os clubes e a liga nesta sexta-feira. A tabela detalhada dos jogos ainda não foi divulgada. Também não foi decidido se haverá a presença de torcedores nos estádios.

O Campeonato Inglês será finalizado apenas 19 dias antes do início da Eurocopa, cuja abertura será no dia 11 de junho. A competição que reúne as principais seleções da Europa foi adiada para o ano seguinte em razão da pandemia do novo coronavírus.

A rodada final desta temporada da liga inglesa será disputada neste domingo - com todas as partidas marcadas para as 12 horas (de Brasília) - mais de dois meses depois do previsto. A competição foi suspensa por quase 100 dias em razão das medidas de prevenção no combate à covid-19.

Ainda não está claro como as competições domésticas serão encaixadas no calendário da próxima temporada, espremido em virtude da pandemia. A Premier League afirmou que continuará as consultas à Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) e à Liga Inglesa de Futebol (EFL), que organiza a segunda, terceira e quarta divisões do futebol no país.

O calendário da próxima temporada será ainda mais apertado para as equipes que chegarem às finais das competições europeias neste ano, visto que a final da Liga Europa está marcada para o dia 21 de agosto e a Liga dos Campeões será concluída dois dias depois.