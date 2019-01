Proximidade de jogo na Libertadores faz São Paulo ter urgência para evoluir

O São Paulo tem um prazo curto para poder evoluir e mostrar bom futebol neste início de temporada. Mesmo logo depois do primeiro jogo oficial na temporada, no último sábado, a vitória por 4 a 1 sobre o Mirassol, os jogadores demonstraram estar preocupados pela proximidade com a Copa Libertadores. Logo no início do mês o clube enfrenta o Talleres, da Argentina, em pela etapa preliminar da competição.

O clube considera o confronto como complicado, por se tratar de uma etapa eliminatária a ser realizada pouco mais de um mês depois do início da pré-temporada. O primeiro jogo será em Córdoba, na Argentina, dia 6, com a volta dia 13 no Morumbi. Antes desse encontro, o São Paulo terá realizado cinco partidas pelo Campeonato Paulista, incluindo o clássico com o Santos, na Vila Belmiro.

"É muito importante começar a temporada vencendo dentro de casa, sabendo que tem outros jogos do Paulista até chegar os jogos da Libertadores. Mas tenho certeza que vamos pegando confiança, adquirindo ritmo de jogo para a gente sobressair quando chegar a Libertadores", afirmou o lateral-esquerdo Reinaldo. "Estamos em começo de temporada, sabemos que não estamos no melhor nível físico, mas estamos trabalhando muito, com alta intensidade", disse o atacante Pablo.

Até o compromisso na Argentina, o São Paulo terá dois compromissos por semana e testes a se fazer na formação titular. O meia Hernanes, por exemplo, deve estrear na quinta-feira, contra o Novorizontino, fora de casa. Depois o time terá pela frente o Santos, Guarani e São Bento para depois encarar o Talleres. Se passar pelo adversário, o São Paulo precisará passar por outra etapa eliminatória antes de chegar à fase de grupos da Libertadores.

"A gente vinha conversando internamente que era muito importante começar com uma vitória. Isso vai dando confiança em um ano de muitas decisões e de campeonatos difíceis", comentou o zagueiro Anderson Martins. Antes do Mirassol, o São Paulo havia iniciado a temporada com duas derrotas na Flórida Cup para o Eintracht Frankfurt e para o Ajax.