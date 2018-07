Proximidade dos rivais faz Jô ligar sinal de alerta no Corinthians

A derrota para o Bahia e a proximidade do Grêmio fizeram com que o Corinthians começasse a demonstra preocupação com a situação no Campeonato Brasileiro. Embora o time tenha nove pontos de distância para os gremistas e dez para o Santos - que joga nesta segunda-feira, contra o Vitória - o atacante Jô acredita que chegou o momento do time se concentrar em, pelo menos, manter a diferença na tabela.

+ Carille vê aprendizado em gol sofrido com Cássio no ataque

"Os próximos dez jogos são importantes. É jogo a jogo, então é difícil ficar projetando. É claro que a ansiedade toma conta, porque o próximo jogo é sempre o mais difícil, seja com o adversário lá em cima ou lá em baixo. O Bahia estava brigando para não cair e acabamos perdendo. Então temos que respeitar todo adversário, independente da colocação. É claro que a gente tem uma vantagem, mas temos que ligar o alerta para poder melhorar", comentou o atacante.

Artilheiro do Corinthians no Brasileirão, com 14 gols, Jô acredita que a partida desta quarta-feira ganha ares de decisão, pela ascensão do Grêmio nas últimas rodadas e isso faz com que a concentração tenha que ser redobrada.

"Não é que se a gente vencer tiramos eles da briga. É um adversário bom e difícil de ser batido. É um confronto direito em que a gente tem que trabalhar para ganhar os três pontos e eles não. É tentar fazer o melhor para poder vencer na próxima rodada. O campeonato está muito acirrado e até duas rodadas, estávamos com uma vantagem boa sobre o Grêmio, agora já não temos mais", comentou.

+ Veja como está a classificação para o Campeonato Brasileiro

O elenco alvinegro retornou para São Paulo no fim da tarde desta segunda-feira e volta aos treinos na terça-feira, às 17h, no CT Joaquim Grava. Na quarta, o time de Fábio Carille enfrenta o Grêmio, às 21h45, na Arena Corinthians.