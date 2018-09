Próximo adversário do São Paulo tem fraco desempenho como visitante

Além de ser um dos melhores mandantes deste Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai enfrentar na próxima rodada um adversário que costuma ir mal quando sai de casa. O América-MG, rival de sábado, no Morumbi, perdeu nove dos 12 jogos disputados como visitante.

Dos 36 pontos jogados longe de seus domínios, o time comandado atualmente por Adilson Batista conquistou apenas sete (19,4% de aproveitamento). Venceu o Santos (1 a 0), na Vila Belmiro, e o Sport (2 a 0), na Ilha do Retiro, no Recife. O empate foi diante do Ceará (2 a 2), no Castelão, em Fortaleza.

Já as derrotas vieram contra: Botafogo (1 a 0), na última rodada, Vitória (1 a 0), Bahia (1 a 0), Paraná (1 a 0), Cruzeiro (3 a 1), Grêmio (1 a 0), Corinthians (1 a 0), Vasco (4 a 1) e Flamengo (2 a 0). Chama a atenção a quantidade de tropeços pelo placar mínimo – seis, o que pode indicar dificuldades para o São Paulo conseguir os três pontos.

Por outro lado, a equipe de Diego Aguirre tem a seu favor a campanha invicta no Morumbi: em 12 partidas, foram nove vitórias e três empates, o que lhe garante aproveitamento de 83,3% dos pontos, o melhor junto com o Internacional.