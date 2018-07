Próximo de deixar o Grêmio, Rhodolfo não é relacionado para jogo com o Criciúma

Rhodolfo se apresentou com o restante do elenco nesta segunda-feira e não conversou com os jornalistas. Por conta do mau tempo, todos participaram de um treino físico na academia. Depois, os relacionados seguiram viagem para Criciúma.

Além do zagueiro, o treinador também não contará com o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que segue em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda. Erazo deve substituir Rhodolfo e Marcelo Hermes deve entrar no setor esquerdo no jogo desta terça.

O Grêmio perdeu o duelo de ida, em Porto Alegre, por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da competição. Se o mesmo placar se repetir a favor do clube gaúcho, a decisão vai para os pênaltis.

Confira a lista dos relacionados para a partida:

Goleiros: Marcelo Grohe e Tiago.

Zagueiros: Erazo, Geromel e Rafael Thyere.

Laterais: Galhardo, Júnior e Marcelo Hermes.

Volantes: Edinho, Maicon e Walace.

Meias: Douglas, Giuliano, Lincoln, Maxi Rodriguez e Willian Schuster.

Atacantes: Braian Rodriguez, Everton, Fernandinho, Luan, Pedro Rocha e Vitinho.