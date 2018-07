Próximo do Corinthians, Pottker já frustrou a torcida do Palmeiras duas vezes

O Corinthians espera sacramentar nos próximos dias a contratação de William Pottker e jogador da Ponte Preta deve chegar ao clube após a disputa do Campeonato Paulista. Em seu currículo, o atacante conta com uma marca positiva para os corintianos. Ele já marcou três gols no Allianz Parque e frustrou os palmeirenses.

O primeiro ato aconteceu em fevereiro do ano passado, quando ele ainda defendia o Linense. O Palmeiras voltava a atuar na arena pela primeira vez após conquistar a Copa do Brasil e com um time quase todo reserva abriu o placar, mas levou a virada com dois gols do atacante, que naquela época já chamava a atenção de grandes clubes do Brasil.

Em agosto, o Palmeiras vencia a Ponte Preta por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, quando Pottker empatou o jogo e mais uma vez causou decepção entre os palmeirenses. O curioso é que, após essa partida, o time comandado por Cuca emplacou 11 jogos de invencibilidade e encaminhou a conquista do título da competição.

Desde o ano passado, Pottker despertou o interesse de diversos times, inclusive do Palmeiras, que chegou a conversar com a Ponte Preta para tentar sua contratação. O Corinthians negocia com a equipe campineira desde o ano passado e chegou a praticamente desistir do negócio.

Nas últimas semanas, as diretorias de Ponte e Corinthians voltaram a negociação e a tendência é que o atacante se transfira após a disputa do Campeonato Paulista. Em troca, a equipe campineira recebeu o atacante Lucca e receberá o zagueiro Yago, ambos por empréstimos, e ainda R$ 7 milhões.