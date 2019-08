Próximo do Zenit, Malcom é liberado de treino do Barcelona para definir futuro

A saída de Malcom do elenco do Barcelona está cada vez mais próxima de se concretizar. Nesta quinta-feira, o atacante brasileiro, na mira do russo Zenit, foi liberado pela comissão técnica e não participou do treinamento da equipe com a intenção de definir o se futuro.

Malcom está há apenas um ano no Barcelona, depois de atuar pelo Bordeaux, que o adquiriu junto ao Corinthians em janeiro de 2016. O atacante brasileiro, de 22 anos, teve dificuldades para conquistar seu espaço no clube catalão, tendo disputado 24 jogos, mas apenas 11 como titular, e marcado quatro gols.

Assim, o Barcelona viu no interesse do Zenit uma boa oportunidade de recuperar o valor investido na aquisição de Malcom - o clube pagou 41 milhões de euros (R$ 173 milhões, na cotação atual) ao Bordeaux há um ano. E o liberou da atividade desta quinta-feira, para que acerte os últimos detalhes da sua transferência ao futebol russo, podendo ser anunciado em breve pelo time de São Petersburgo.

A imprensa europeia afirma que o Zenit vai desembolsar cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 169 milhões) para adquirir Malcom, sendo que parte desse valor será repassado ao Corinthians, o clube formador do atacante.

Enquanto Malcom define o seu futuro, o Barcelona segue em preparação para a temporada 2019/2020. E o seu próximo compromisso será o Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de apresentação do elenco ao torcedor no Camp Nou, diante do Arsenal, no próximo domingo.