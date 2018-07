Próximo Fla x Flu será realizado em São Paulo, no Pacaembu

O próximo clássico entre Flamengo e Fluminense, no dia 20 de março, válido pela Taça Guanabara, será realizado no Pacaembu, em São Paulo. A autorização foi dada pela Federação do Rio de janeiro na tarde desta sexta-feira e confirmada em seu site oficial.

Promover o clássico em São Paulo foi iniciativa do Flamengo motivada principalmente por questões logísticas. No dia 16, o time joga com o Confiança, pela Copa do Brasil. Com a semifinal da Primeira Liga marcada para o dia 23, a diretoria procurava uma cidade próxima ao Rio para o principal clássico carioca.

A sugestão foi bem recebida pela Federação Paulista de Futebol e pela administração do Pacaembu. Flamengo e Fluminense conseguiram o apoio da mesma empresa que levou os últimos jogos para Brasília e pretendem realizar um Fla-Flu histórico. Cada clube deve receber uma cota em torno de R$ 700 mil. A ponte aérea entre as duas capitais facilita a organização e a logística.

A decisão foi tomada por Izamilton Gois, que está no comando da federação carioca após o afastamento do presidente Rubens Lopes. Gois é um dos vice-presidentes e conselheiro do Flamengo.

Em fevereiro, o Flamengo tentou levar a partida contra o Figueirense, disputada na última quarta, para o Pacaembu, mas o fato de o Palmeiras ter enfrentado o Nacional na mesma data inviabilizou a tentativa. A Polícia Militar de São Paulo não teria condições de fazer a segurança dos dois jogos.

No dia 20, data do Fla-Flu, os grandes de São Paulo não vão atuar na capital. O São Paulo vai a Itu jogar contra o Ituano; o Palmeiras se desloca para enfrentar o Rio Claro enquanto o Santos vai a Osasco para confronto contra o Audax. Um dia antes, o Corinthians vai enfrentar o Linense.