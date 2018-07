Próximo jogo da seleção no Brasil deve ser apenas em junho

A seleção só voltará a jogar no Brasil quase um ano depois de ter encerrado sua triste participação na Copa do Mundo. O plano é fazer uma partida em casa em junho, na reta final da preparação para a Copa América - que será disputada em julho no Chile.

Pela programação da CBF, dois amistosos estão sendo negociados para março. No dia 23, a seleção deve enfrentar a França em Paris. E no dia 31 o adversário provavelmente será a Arábia Saudita. Oficialmente, a entidade ainda não confirma os jogos. Mas admite a negociação. São as únicas datas Fifa antes da convocação do grupo que Dunga levará para a Copa América.

A seleção tem todos seus direitos comerciais nas mãos de um grupo saudita, a ISE, que explora a realização de amistosos e tem contrato firmado com a CBF até 2022.

Antes do Mundial, a programação era de que a Copa América de 2015 ocorreria no Brasil. Mas o presidente da CBF, José Maria Marin, optou por ceder o lugar para o Chile e ficar com o torneio apenas em 2019.

Além de agradar aos chilenos, a estratégia tinha como alvo proteger a seleção. Marin confirmou ao Estado que pensou num eventual cenário de derrota na Copa e como seria a recepção ao time nessas condições outra vez nos estádios brasileiros.

Entre os jogadores, as opiniões se dividem sobre o que foi o ano de 2014. Neymar, ao deixar o amistoso contra a Áustria há dois dias, apontou que o ano foi de "aprendizado e superação". Para David Luiz, os jogadores estão mais maduros.

"Temos de deixar a Copa no passado e pensar no futuro", declarou o meia Willian, que esteve no Mundial. "Estamos começando a superar aquele trauma."

OTIMISMO

Para novatos como Roberto Firmino, o final de ano foi da oportunidade. "Espero estar na seleção em março. Não esperava que desse tão certo", afirmou o meia do Hoffenheim (Alemanha), autor do golaço que garantiu a vitória sobre os austríacos.

Talisca é outro que volta ao seu clube, o Benfica, mais confiante. E jogadores como o meia Douglas Costa também impressionaram o treinador e devem ter novas chances.

Dunga, que conquistou seis vitórias em seis jogos disputados (14 gols a favor e um contra), quer retomar o trabalho em março ciente de que tem mais opções para cada posição do que ele mesmo imaginava. "Temos de continuar fazendo testes e renovando a equipe."