Próximo jogo do Palmeiras marca a estreia do clube em transmissões no Facebook

O Palmeiras terá no próximo compromisso da temporada uma novidade para a história da clube. O jogo do dia 25 contra o Melgar, do Peru, pela Copa Libertadores, marca a estreia do time nas transmissões pelo Facebook. Novidade na competição deste ano, a plataforma já transmitiu partidas de outras equipes brasileiras na competição, como Cruzeiro e Flamengo.

A página do Facebook da Conmebol tem transmitido jogos do Facebook às quinta-feiras, com elevados índices de audiência. O Palmeiras terá sua estreia na plataforma na próxima rodada, quando poderá até mesmo decidir a sua classificação para as oitavas de final da competição. Se empatar contra o time peruano, o clube vai garantir a vaga.

Após vencer o Junior Barranquilla por 3 a 0, na última quarta-feira, o Palmeiras terá duas semanas livres. O técnico Luiz Felipe Scolari terá oportunidade para recuperar jogadores e trabalhar opções de jogo. A partida contra o Melgar antecede a estreia no Campeonato Brasileiro, que será três dias depois. O adversário na primeira rodada será o Fortaleza, no Allianz Parque.

No ano passado o Palmeiras comemorou ter obtido uma audiência elevada nas transmissões de um jogo-treino em suas plataformas no YouTube (TV Palmeiras) e também na página do Facebook. O encontro na Academia de Futebol contra o Atibaia chegou a registrar uma média de 36 mil espectadores.