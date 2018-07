'Próximo passo do São Paulo é chegar à liderança', diz Ganso

O meia Paulo Henrique Ganso, autor do gol da vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, já definiu a próxima meta do São Paulo no Campeonato Brasileiro: encostar na liderança.

Para isso, a equipe precisa vencer o Santos no clássico de domingo, no Morumbi. "Vai ser um duelo difícil, mas a gente tem de vencer para encostar na liderança", afirmou o camisa 10, um dos mais assediados no desembarque da equipe em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, no aeroporto de Congonhas.

O São Paulo venceu as últimas três partidas: Vitória, Palmeiras e Internacional. E chegou aos 29 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores. "Estamos em busca de um crescimento. Do time amadurecer cada vez mais, do time se fortalecer para o próximo jogo", afirmou Ganso.

O meia Kaká, que também teve grande atuação na vitória sobre o Inter, afirma que o momento é de amadurecimento. "Nosso objetivo é que o grupo se fortaleça a cada jogo. Conseguimos manter uma sequência de vitórias. Agora é dar continuidade", disse o jogador são-paulino.