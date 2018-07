Próximo rival do Santos, Nacional goleia Garcilaso e assume 2º lugar no Grupo F

O Nacional goleou o Real Garcilaso por 4 a 0 nesta quarta-feira, em casa, no Uruguai, e assumiu a segunda colocação no Grupo F da Libertadores, o mesmo do Santos. O resultado foi bom para o time brasileiro, que é o líder isolado da chave com nove pontos. O Nacional, da lanterna, saltou para a vice-liderança, com cinco. Estudiantes e Real Garcilaso somam quatro pontos cada.

+ Palmeiras domina Boca e já se classifica às oitavas da Libertadores

+ Flamengo joga mal e fica no 0 a 0 com o Independiente Santa Fe na Colômbia

O time uruguaio é também o próximo adversário do Santos na competição. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada, em duelo que pode confirmar a classificação do time alvinegro à próxima fase.

Pelo Grupo A, o do Grêmio, o Monagas recebeu o Defensor, do Uruguai, e ganhou por 1 a 0, na Venezuela. O resultado foi bom para time gaúcho, que segue na vice-liderança com cinco pontos, dois atrás do Cerro Porteño, do Paraguai. Os venezuelanos subiram para três e os uruguaios ficaram com quatro, em terceiro.

Em outra partida desta quarta-feira, o Atlético Tucumán derrotou o The Strongest por 3 a 0 em casa, na Argentina, e assumiu a vice-liderança na chave com seis pontos. O Libertad é o líder com nove e visita nesta quinta-feira o Peñarol, que caiu da segunda para a terceira colocação, com três pontos.