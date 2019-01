Veja os próximos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

As oitavas de final da Copa São Paulo se encerram nesta quarta-feira com mais quatro jogos. Com a realização das partidas, ficarão apenas oito dos 128 times que iniciaram o torneio, considerado o principal das categorias de base do Brasil. A decisão da competição será no dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu.

O dia conta com alguns dos principais clubes do futebol brasileiro em campo. Por outro lado, algumas zebras prometem mais uma vez surprender, como o Visão Celeste, time do Rio Grande do Norte, que irá enfrentar o Corinthians, às 21h45. O Volta Redonda é outro clube que não conta com tanta tradição no torneio e também espera surpreender o Atlético-MG, às 14h.

Veja os próximos jogos da Copinha (com o local de transmissão)

QUARTA-FEIRA

14h: Atlético-MG x Volta Redonda-RJ (SporTV e ESPN Brasil)

17h15: Grêmio x Audax-SP (SporTV)

19h30: Coritiba x Vasco (SporTV)

21h45: Corinthians x Visão Celeste-RN (SporTV e ESPN Brasil