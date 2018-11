Veja quais são os próximos jogos do Corinthians na temporada

Atual campeão brasileiro, o Corinthians iniciou a temporada ciente das dificuldades que teria, após perder importantes jogadores. Mesmo assim, a equipe alvinegra conquistou o Campeonato Paulista, mas não foi muito longe na Copa Libertadores e perdeu o título da Copa do Brasil para o Cruzeiro. No Brasileirão, o time entrou como atual campeão, mas não conseguiu repetir a boa campanha do ano passado e o foco tem sido pensar apenas no próximo jogo.

Para facilitar a vida do torcedor, o Estado destacou os jogos restantes que faltam para o time alvinegro no ano. O último jogo na temporada, pelo menos em partidas oficiais, será contra o Grêmio, fora de casa.

Próximos jogos do Corinthians

A definir - Atlético-PR x Corinthians - Brasileirão

A definir - Corinthians x Chapecoense - Brasileirão

A definir - Grêmio x Corinthians - Brasileirão