Veja quais são os próximos jogos do Palmeiras na temporada

Um dos clubes de maior investimento no país, o Palmeiras entrou na temporada com grandes objetivos, mas ainda não conseguiu converter isso em títulos. O time alviverde foi finalista do Campeonato Paulista, caiu na semifinal da Copa do Brasil, também na semifinal da Copa Libertadores e caminha em busca do décimo título do Campeonato Brasileiro.

Para facilitar a vida do torcedor, o Estado destacou os jogos restantes que faltam para o Palmeiras no ano. O último jogo do time palmeirense na temporada, pelo menos em partidas oficiais, será contra o Vitória, no Allianz Parque.

Próximos jogos do Palmeiras

A definir - Palmeiras x América-MG - Brasileirão

A definir - Vasco da Gama x Palmeiras - Brasileirão

A definir - Palmeiras x Vitória - Brasileirão