Saiba os próximos jogos do Palmeiras na busca pelo decacampeonato brasileiro

Após a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro - que se encerra nesta segunda-feira, com Sport x Ceará -, o Palmeiras aumentou a vantagem na liderança para cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que agora é o Internacional. Restando seis rodadas para o término da competição, o torcedor foca nas próximas partidas do Palmeiras no Brasileirão e tenta controlar a ansiedade pela expectativa do decampeonato brasileiro.

Na última rodada, o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 2, no Allianz Parque, e contou com o empate por 2 a 2 do Flamengo com o São Paulo para aumentar a vantaagem. O Inter derrotou o Atlético-PR por 2 a 1 e chegou ao segundo lugar, ultrapassando a equipe carioca.

Eliminado da Libertadores, o Palmeiras dá atenção total no Brasileirão e deve escalar o que tem de melhor nas últimas rodadas. A briga pelas primeiras colocações tem o Palmeiras com 66 pontos, seguido pelo Inter com 61, Flamengo 60, São Paulo 57 e Grêmio 55. O Atlético-MG aparece em sexto, com 46, mas a diferença de pontos já faz com que a chance de brigar pelo título seja algo quase impossível.

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão

11/11, 17h, domingo: - Atlético-MG x Palmeiras

14/11, 21h45, quarta-feira: Palmeiras x Fluminense

18/11, 17h, domingo: Paraná x Palmeiras

21/11 (a confirmar) - Palmeiras x América-MG

24/11 (a confirmar) Vasco x Palmeiras

2/12 (a confirmar) – Palmeiras x Vitória