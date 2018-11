Veja quais os próximos jogos do Santos na temporada

O Santos iniciou a temporada sem grandes expectativas e passa por uma temporada mediana, em que não conquistou títulos, mas não chegou a dar vexame em nenhuma competição. A equipe alvinegra foi semifinalista do Campeonato Paulista, caiu nas oitavas de final da Libertadores (após ser penalizado por utilização irregular de jogador) e foi eliminado pelo Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o time mira o próximo jogo para ter um fim de ano tranquilo e com uma conquista até inesperada.

O time alvinegro teve um início de Brasileirão muito ruim, mas ganhou força, se recuperou com a chegada de Cuca e hoje já sonha tentar uma classificação para a Libertadores do ano que vem.

Próximos jogos do Santos

12/11 - Santos x Chapecoense - Brasileirão

15/11 - Flamengo x Santos - Brasileirão

18/11 - América-MG x Santos - Brasileirão

A definir - Santos x Botafogo - Brasileirão

A definir - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

A definir - Sport x Santos - Brasileirão