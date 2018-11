Veja quais são os próximos jogos do São Paulo na temporada

Sem conquistar um título expressivo desde 2012, o São Paulo tenta acabar com o jejum nesta temporada e resta ao time do Morumbi, a disputa do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, a equipe tricolor não conseguir ir muito longe no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana. Conquistar um bom resultado no próximo jogo é tratado como prioridade para a equipe conquistar o quanto antes uma vaga na Libertadores.

Para facilitar a vida do torcedor, o Estado destacou os jogos restantes que faltam para o São Paulo no ano. O time do Morumbi se despede da temporada diante da Chapecoense, em Chapecó.

Próximos jogos do São Paulo

18/11 - São Paulo x Cruzeiro - Brasileirão

A definir - Vasco da Gama x São Paulo - Brasileirão

A definir - São Paulo x Sport - Brasileirão

A definir - Chapecoense x São Paulo - Brasileirão