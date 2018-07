Próximos jogos são um campeonato à parte para o Santos, diz Dorival

"O Campeonato Brasileiro não tem jogo simples, um jogo que você entre em campo sabendo que vai alcançar o objetivo. Você tem de estar concentrado em todas as rodadas. As surpresas acontecem frequentemente. Será uma sequencia complicada. Tem de fazer dessas quatro próximas rodadas um campeonato à parte", afirmou o treinador santista em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

A posição na tabela incomoda Dorival mesmo ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. "O sinal de alerta já foi ligado há muito tempo. Acho que o campeonato vai continuar nesse perde e ganha. Acho que o segundo turno apresenta um problema maior às equipes que estão perto da zona de rebaixamento. Espero que o Santos inicie uma recuperação", disse o treinador.

Para a partida de domingo, contra o Joinville, Dorival esperar que a equipe mostre a velocidade e variação de jogadas da vitória sobre o Sport, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. "Não vejo muita variação (entre um torneio e outro). Acredito que a equipe esteja se recuperando. As últimas atuações foram do mesmo nível. E em razão disso alcançamos dois bons resultados. Acho que a equipe vem começando a produzir dentro do que esperamos", avaliou o treinador.