Prudente anuncia Alexandre Gallo como novo técnico

Gallo, que chegará a Presidente Prudente na próxima semana, juntamente com seu auxiliar Maurício Copertino, será o substituto de Fábio Giuntini, deslocado para a função de gerente de futebol. "Estou muito contente com o acordo e vamos trabalhar forte para fazer o ano de 2011 de muitas alegrias", disse o novo técnico ao site oficial do clube.

O presidente do Prudente, Marcos Antônio Monteiro de Almeida, elogiou o novo comandante. "É um nome que agrada muito. Tem experiência de ter comandado grandes clubes e a expectativa é que ele faça um ótimo trabalho", afirmou ao site oficial do clube.

"O Gallo gostou da estrutura que vamos ter em 2011 e isso foi fundamental para que ele concordasse em trabalhar com a gente. Inclusive, ele ressaltou a importância do nosso CT estar completamente pronto já para a pré-temporada no começo de janeiro para que não precisemos sair de Prudente", completou o dirigente.

Ex-volante com passagem marcante por Santos e Atlético-MG, Gallo iniciou a carreira de técnico em 2005, e já dirigiu Santos, Portuguesa, Internacional, Sport e Figueirense, entre outros clubes.

Em 2011, o Prudente disputará a Série A-1 do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.