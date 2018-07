Prudente busca a sua primeira vitória no Maracanã

O time do interior paulista soma três pontos e, com a goleada sobre os mineiros, reabilitou-se da goleada sofrida na estreia para o Avaí, em Florianópolis. Na história, o Prudente empatou os dois únicos jogos que fez no Maracanã: em 2009, ficou no 1 a 1 com o próprio Flamengo e, depois, no 0 a 0 contra o Fluminense. Na época, porém, era chamado de Barueri.

Para tentar a primeira vitória, o técnico Toninho Cecílio não deve fazer mudanças. Tanto que as novidades devem ser as presenças dos recém-contratados Fabiano Gadelha, ex-Ponte Preta, e Wanderley, ex-São Caetano, no banco de reservas.